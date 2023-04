Jagodni izbor v MasterChefu: imamo najboljšo deseterico kuharjev

V MasterChef kuhinji je zadišalo po spominih iz otroštva, saj so morali tekmovalci v svojih najljubših jedeh poiskati inspiracijo za nove jedi, kar ni bilo enostavno. Pod škatlo presenečenja so se namreč skrivale prav tiste jedi iz otroštva, ki so jih najraje jedli.

Saša Košuta je na primer rad jedel salamo, jajca in kajzarico. Doris Vlah se je ob pogledu na svojo jed spomnila na babico, ki jo je vedno pripravljala. »Omica je vedno kuhala to ajdovo paleto z ocvirki, ki je zelo okusna in dobra jed. Danes si jo večkrat pripravim tudi sama.«

Zala je s svojo jedjo navdušila sodnike.

Tekmovalci so se potegovali za dve mesti na balkonu, ki sta obenem tudi mesti med najboljšo deseterico kuharjev. Zanju so kuhali Nik Marolt, Zala Pungeršič, Tilen Belošević, Anja Fir, Doris Vlah, Marko Lapajne, Žiga Škvorc in Saša Košuta.

Na pokušanju so bili sodniki neprizanesljivi, saj sta bili v igri le dve mesti med najboljšo deseterico.

Sodniki so vedno bolj zahtevni

Otroštva se se spominjali tudi sodniki, ki so bili na trenutke še posebej razigrani. A od najboljše deseterice so pričakovali vedno boljše jedi.

Nik je s klobaso navdušil vse tri sodnike. Tudi solato je pripravil odlično, je bil mnenja Bine Volčič.

Kdo bo šel na izločitevni test, je bilo vprašanje. V katerem predalu se bo skrival črn predpasnik in katera dva predala bosta prazna?

Zalin predal je bil prazen, kar je pomenilo odhod na balkon, in tudi Nikov. Vsi ostali tekmovalci pa so dobili črn predpasnik in čaka jih izločitveni test.