Ilki čestital s pesmijo

Včerajšnji ponedeljek je bil nekaj posebnega za, Mariborčanko in dvakratno svetovno smukaško prvakinjo. Okrogli jubilej je slavila, 30 svečk na torti upihnila. Zabave v teh časih niso mogoče, ostali so spomini na pretekla leta in druženja.So se pa Ilke spet spomnili njeni navijači, podporniki. Eden teh najbolj zvestih je zagotovoiz Zasavja, ki je ob njenem jubileju napisal kar pesem, ki jo je objavil na svojem facebooku.Čestitka pa se glasi takole: »Ilka Štuhec! Iskrene čestitke, Ilka draga. Le uživaj, svet je tvoj. Kdo te še lahko premaga. Ali je zaključen boj. Še bodo bitke, vojna ni končana. Tekma za tekmo, zmaga, poraz, uspešna je pot, ki je prigarana. Hitrost je vrlina, meri jo čas. Enkratna si, o tebi se mi sanja. Cilj ni več daleč, ves svet se ti klanja,« je zapisal Juvan, navijač in dober poznavalec alpskega smučanja.