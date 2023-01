Ilka Štuhec razkrila: Pomagam si s pomočjo nekoga

Dvakratna svetovna smukaška prvakinja je bila lani spomladi v dvomu, ali naj smučarsko opremo postavi v kot ali naj nadaljuje športno kariero, na zmagovalni oder tekme za svetovni pokal pa se je z vrhunskim smučanjem vrnila že na drugem prizorišču letošnje sezone. Ilka Štuhec več kot očitno stoji za svojimi besedami: »Bele strmine so zasvajajoče. Hitrost še bolj. Ljubezen do obojega pa neizmerna.« Zaradi strasti do smučanja njeni cilji ostajajo visoki. Predanost, neutrudna želja po smučanju ter njena optimistična naravnanost ji pomagajo tudi skozi obdobja izzivov in preizkušenj – posebno pri rehabilitaciji po poškodbah, ki so ji do zdaj spodnesle še več uspeha. V pogovoru za Delo, praznovala je ravno 30. rojstni dan, je na vprašanje, kje so tiste osebne rezerve za vrnitev na pot vzpenjajoče se krivulje, odvrnila, da predvsem v samozaupanju. Zdaj, dve leti kasneje, za Ono potrjuje: »Spet lahko pokažem, česa sem sposobna.«

