Ilka Štuhec ogrela tekače, Fehtarji poskrbeli za žur do večera

Več kot 1500 obiskovalcev, večinoma družin in posameznikov, med njimi je bilo okoli 400 trail tekačev, je drugo leto zapored napolnilo prireditveni prostor na Golteh, kjer so se udeležili družinskega dne in trail teka, ki ga je organizirala Mlekarna Celeia.

»Po lanskem uspešno izpeljanem dogodku smo se letošnje organizacije lotili s srcem in veliko željo, da na tej čudoviti planini in v neokrnjeni naravi obiskovalcem znova podarimo nepozaben dan. Izjemen odziv nas je presenetil že na začetku poletja, saj je bil dogodek razprodan. Takšna podpora nam je dala zagon tudi za prihodnje leto, ko se na Golteh zagotovo znova srečamo,« je po dogodku strnila misli vodja projekta Družinski dan na Golteh in Trail tek Zelene Doline Neli Z. Koren.

Trail teka se je udeležilo okoli 400 tekačev.

Najprej so se tekači trail teka podali na 22-kilometrsko najdaljšo traso Hribar, sledil je start na krajši trasi Dolinar. Pohodniki so se na pot podali že v zgodnjih jutranjih urah. Ob 11. uri se je uradno začel Družinski dan s premiernim Oki Doki trail tekom za najmlajše, ki so skozi gozdiček v bližini hotela Montis tekli v spremstvu staršev in animatorjev. Družine so uživale tudi v bogatem spremljevalnem programu: ustvarjalnih delavnicah z Malalu, dogodivščinah na velikem napihljivem poligonu Fit mravljic ter degustacijah izdelkov Zelene Doline. Podjetje Golte je udeležencem po posebni ceni omogočilo adrenalinske aktivnosti v Avantura parku, pekli so slastne palačinke, številni so se podali na družinski pohod s petimi postojankami od Mozirske koče do Koče pr'Žlajferju in Treh Plotih. Najmlajši so se lahko preizkusili v vlogi pravih gasilcev, za kar so poskrbele gasilke iz Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje.

Fehtarji vedno in povsod naredijo nepozaben žur.

Za ples in petje ter uvod v novo šolsko leto je poskrbela Tinkara Fortuna, za štruklje po tradicionalni recepturi zgornjesavinjskih krajev ekipa Štrukljifest, za piko na i pa Fehtarji, ki so z uspešnicami pod prireditvenim šotorom ustvarili nepozabno vzdušje za vse generacije. Trail tekače je pred začetkom teka ogrela ambasadorka Zelenih dolin, naša smučarska šampionka Ilka Štuhec. Na najdaljši trasi trail teka sta slavila Klara Špeh in Milan Kovačič, na krajši pa sta v cilj prva pritekla Petja Iza Hudales in Han Hostnik. Vsem je ob predaji nagrad čestitala tudi aktualna mlečna kraljica Ana Stenovec.