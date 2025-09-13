TEK NA GOLTEH

Ilka Štuhec ogrela tekače, Fehtarji poskrbeli za žur do večera

Mlekarna Celeia je na Golteh promovirala zdrav in aktiven način življenja.
Fotografija: Ilka Štuhec je s svojo prisotnostjo na Golteh razveselila vse. FOTOGRAFIJE: MLEKARNA CELEIA
Odpri galerijo
Ilka Štuhec je s svojo prisotnostjo na Golteh razveselila vse. FOTOGRAFIJE: MLEKARNA CELEIA

mojca-marot
Mojca Marot
13.09.2025 ob 07:30
mojca-marot
Mojca Marot
13.09.2025 ob 07:30

Več kot 1500 obiskovalcev, večinoma družin in posameznikov, med njimi je bilo okoli 400 trail tekačev, je drugo leto zapored napolnilo prireditveni prostor na Golteh, kjer so se udeležili družinskega dne in trail teka, ki ga je organizirala Mlekarna Celeia.

»Po lanskem uspešno izpeljanem dogodku smo se letošnje organizacije lotili s srcem in veliko željo, da na tej čudoviti planini in v neokrnjeni naravi obiskovalcem znova podarimo nepozaben dan. Izjemen odziv nas je presenetil že na začetku poletja, saj je bil dogodek razprodan. Takšna podpora nam je dala zagon tudi za prihodnje leto, ko se na Golteh zagotovo znova srečamo,« je po dogodku strnila misli vodja projekta Družinski dan na Golteh in Trail tek Zelene Doline Neli Z. Koren.

Trail teka se je udeležilo okoli 400 tekačev.
Trail teka se je udeležilo okoli 400 tekačev.

Najprej so se tekači trail teka podali na 22-kilometrsko najdaljšo traso Hribar, sledil je start na krajši trasi Dolinar. Pohodniki so se na pot podali že v zgodnjih jutranjih urah. Ob 11. uri se je uradno začel Družinski dan s premiernim Oki Doki trail tekom za najmlajše, ki so skozi gozdiček v bližini hotela Montis tekli v spremstvu staršev in animatorjev. Družine so uživale tudi v bogatem spremljevalnem programu: ustvarjalnih delavnicah z Malalu, dogodivščinah na velikem napihljivem poligonu Fit mravljic ter degustacijah izdelkov Zelene Doline. Podjetje Golte je udeležencem po posebni ceni omogočilo adrenalinske aktivnosti v Avantura parku, pekli so slastne palačinke, številni so se podali na družinski pohod s petimi postojankami od Mozirske koče do Koče pr'Žlajferju in Treh Plotih. Najmlajši so se lahko preizkusili v vlogi pravih gasilcev, za kar so poskrbele gasilke iz Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje.

Fehtarji vedno in povsod naredijo nepozaben žur.
Fehtarji vedno in povsod naredijo nepozaben žur.

Za ples in petje ter uvod v novo šolsko leto je poskrbela Tinkara Fortuna, za štruklje po tradicionalni recepturi zgornjesavinjskih krajev ekipa Štrukljifest, za piko na i pa Fehtarji, ki so z uspešnicami pod prireditvenim šotorom ustvarili nepozabno vzdušje za vse generacije. Trail tekače je pred začetkom teka ogrela ambasadorka Zelenih dolin, naša smučarska šampionka Ilka Štuhec. Na najdaljši trasi trail teka sta slavila Klara Špeh in Milan Kovačič, na krajši pa sta v cilj prva pritekla Petja Iza Hudales in Han Hostnik. Vsem je ob predaji nagrad čestitala tudi aktualna mlečna kraljica Ana Stenovec.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

tek trail tek rekreacija zdravje šport glasba prireditev Ilka Štuhec Fehtarji

Priporočamo

Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...
To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate
Alarm iz zbornice: zdravnike zlorabljajo za reklame »čudežnih zdravil«
Voznik (72) umrl na kraju nesreče, tri osebe odpeljali (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...
To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate
Alarm iz zbornice: zdravnike zlorabljajo za reklame »čudežnih zdravil«
Voznik (72) umrl na kraju nesreče, tri osebe odpeljali (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.