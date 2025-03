Igre lakote se nadaljujejo, nova knjiga se dogaja 24 let pred prvim delom izvirne serije

Suzanne Collins, avtorica svetovno znane knjižne serije in hollywoodske filmske franšize Igre lakote, je te dni izdala novo knjigo, Sunrise on the Reaping (Zora žetve). Gre za drugi del predzgodbe izvirne trilogije, ki se osredotoča na usodo Haymitcha Abernathyja, mentorja Katniss Everdeen, in raziskuje njegovo preteklost ter dogodke, ki so ga oblikovali.

Dogajanje je postavljeno v obdobje 24 let pred dogodki iz prvega dela izvirne serije, pri čemer knjigo uvede jutro žetve za 50. igre lakote. Haymitch, tedaj 16-letni fant iz 12. okrožja, se znajde v smrtonosni areni, kjer se mora zanesti na svojo iznajdljivost in prebrisanost.

Dogajanje je postavljeno v obdobje 25 let pred dogodki izvirne serije (na fotografiji). FOTO: Lionsgate

Ob izidu knjige so po vsem svetu potekale polnočne predstavitve.

Zora žetve je bila hit že pred začetkom prodaje. FOTO: Amazon

Kot poudarjajo pri založbi Scholastic, štiristostranska knjiga raziskuje vprašanja moči, propagande in manipulacije, avtorica pa naj bi navdih za roman našla v filozofiji Davida Huma, zlasti v njegovih idejah o pokorščini. Suzanne Collins je ob tem še dodala, da je sprva razmišljala o liku Haymitcha v odrasli dobi, a se je pozneje odločila opisati njegovo mladost, saj bo to bolj nagovorilo mlajše bralce.

Ob izidu knjige so po vsem svetu potekale polnočne predstavitve, kjer so se zbrali oboževalci serije, mnogi oblečeni v priljubljene like. V newyorški knjigarni Barnes & Noble so oboževalci sodelovali v lovu na zaklad, reševali uganke in se preizkusili v kvizu o Igrah lakote. Knjiga je že pred uradnim izidom zasedla prvo mesto na Amazonovi prodajni lestvici in pričakovati je, da bo postala ena najbolj prodajanih uspešnic letošnjega leta.

Napovedana je tudi filmska priredba, ki naj bi izšla novembra prihodnjega leta, pod njo pa naj bi se znova podpisal režiser Francis Lawrence, ki je posnel štiri od petih filmov iz franšize Igre lakote.