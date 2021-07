Igralka iz serije, ki jo Slovenci gledamo na Pop TV, zgoraj brez (FOTO)

Gledalci hrvaške serije Šverc komerc (Na granici), ki so jo pri nas predvajali na Pop TV, zagotovo poznajo 28-letno hrvaško igralkoki je v v njej igralo Ivano.Lucia ima samo na instagramu preko 15.000 sledilcev. Med dopustom jih je razveselila z izzivalnimi fotografijami zgoraj brez. Pozirala je ob morju, s hrbtom obrnjenim proti kameri, na glavi pa je imela ruto in sončna očala.Igralkina fotografija je pričakovano požela kopico pohval in navdušenja.