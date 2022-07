Igralec, ki je upodobil kultnega morilca, je v Sloveniji (FOTO)

Freddy Krueger je fiktivni lik. Lik ene kultnih grozljivk osemdesetih let minulega stoletja, ki ga je upodobil izjemni Robert Englund. Konec minulega tedna je na 18. Grossmannovem festivalu fantastičnega filma in vina v Ljutomeru (in Ormožu) prejel zvezdo na pločniku slavnih. Klavca iz nočnih mor je upodobil tako zelo dobro, da je po 40 letih še vedno aktualen, prepoznaven in kulten.

»Pri vas nisem prvič, pozimi sem snemal v Zagrebu, sem pa prvič na vinorodnem območju. Podobna je Toskani, a veliko bolj zelena, bujna, sveža. Spominja me na severno Kalifornijo, točneje vinorodno Napo, od koder prihajam,« je prve misli o Prlekiji strnil 75-letnik, ki filmski biznis razume do potankosti. Ni mu težko igrati v Hollywoodu, Indiji, Rusiji, na Kitajskem ali v Evropi. Za njim je več kot 170 vlog, a največja je prav Freddy Krueger iz davnega 1984, ki ga je aktivno upodabljal več kot 25 let, v sedmih nadaljevanjih.

»Ljudje se zagledajo v logotip. Freddy je bil logotip. Klobuk, požgan obraz, rokavica z noži, pulover, hoja, dihanje, senca, pa ne nazadnje glasba. Vse to je bila ena popolna celota,« pove. Vendar na začetku ni šlo vse po načrtih. Pojavile so se finančne težave, zato film ni takšen, kot so si ustvarjalci želeli.

Igralec Robert Englund je bil častni gost Grossmannovega festivala v Prlekiji.

»Danes seveda vidimo vse napake, vidim kompromise, a spreminjal za nazaj ne bi ničesar. Postal je kult in odskočna deska za vsa nadaljevanja. Videti je primitivno kot King Kong 1, a nočeš ga spremeniti. Ne pozabimo, da je bil Freddy prva pošast, ki je imela osebnost, smisel za humor. Krut, zanimiv klovn. Kot mačka, ki se igra z mišjo, potem pa jo pokonča,« še pove o svoji vlogi.

Mit, ki seže v našo podzavest

V osemdesetih je bilo veliko grozljivk, mnoge so postale kultne. A prav nobena se ni zasidrala v gledalčevo podzavest, kot se je Nočna mora v Ulici brestov. »Postali smo mit, ki je šel v podzavest. V podkožje. Ko so se ljudje začeli pogovarjati o Freddyju, je zgodba postala zanimiva. Raslo je zanimanje. Prišel je v vaše sanje kot črv skozi vaša ušesa,« pravi igralec. Rokavica, ki jo Freddy Krueger nosi na desni roki, na kateri ima pritrjene štiri nože, s katerimi se igra s svojimi žrtvami, simbolizira moč in strah. Lik si je izmislil filmar Wes Craven, a Englund sumi, da je idejo dobil od drugod. »Žena mi je pred leti podarila fotografijo Georgea Hurrella gole ženske iz tridesetih let, na katerih ima rokavice, popolnoma identične Freddyjevim, in s katerimi si pokriva prsi,« pove Englund.

Lik Kruegerja, ki si ga je izmislil Craven, je dodelal na brivskem stolu pri svojem maskerju, ko je bil neprespan. »Nadrl sem ga. Takrat sem se videl v ogledalu. Še enkrat sem ponovil iz grla. Upočasnjeno. Lik je bil rojen. Ker je bila rokavica težka, mi je roko vlekla malce dol. Ponovno sem se videl v tej kavbojski pozi, ki je bila najboljša govorica telesa,« se spominja igralec.

»Dokler nisem zaigral v seriji V in pozneje še v serijalu Nočna mora v ulici Brestov kot Freddy Krueger, sem bil le tisti, ki je menda igralec. Potem pa so me ljudje začeli na ulici ustavljati, s prstom kazati za menoj, češ, to je Robert Englund. Tudi dotedanji soigralci. Do takrat sem igral v številnih filmih z oskarjevci, kot so Fonda, Bridges, Susan Sarandon, Sally Field, 'ubil' sem Burta Reynoldsa, Charlesa Bronsona, poznali pa so me le po obrazu, ne po imenu,« se spominja.