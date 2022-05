Igralec ima vojno z jelenom in srnami

Gojc se je vrnil na delo, a najraje preživlja čas na Krasu. »Na dan mladosti sem imel premiero v Šentjakobskem gledališču. Režiral sem izjemno provokativno Cankarjevo komedijo Za narodov blagor, z izjemno ekipo Šentjakobskega gledališča. To je bila uprizoritev s stališčem! Ob tem so stekle intenzivne priprave na mojo, našo glasbeno satirično komedijo Moj život je rokenrol!« pravi Gojc, ki je tudi v svojem sadovnjaku opravil že veliko del. Marca je cepil preko 40 jablan in češenj ter čakal rezultate. »Večina cepljencev se je lepo prijela. Čez leto ali dve bo češenj, da je kaj! Sedaj imam vojno z jelenom in srnami, ki jim gre mlado listje novih dreves v veliko slast!«