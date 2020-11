Igor Samobor: Po duši sem feminist

Igor Samobor je tudi vrhunski sogovornik, ki ti da misliti. Tako kot predstave v SNG Drama. V njihovi kavarni na balkonu sva se dobila dan pred vnovičnim zaprtjem gledališč in že takrat je bilo v zraku čutiti, da se temu ne bomo mogli izognili, zato ga najprej povprašam po počutju. »Hvala, občutki so mešani. Po eni strani, kar se tiče službe in strokovnega dela, sem zelo napet, ker ne vem, kako bomo v daljšem obdobju to sploh reševali. Osebno pa lahko rečem, da je bil prvi val korone tudi nekakšna pozitivna izkušnja, ne samo negativna. Verjetno še za marsikoga. Toliko časa, kot sem nenadoma preživel z najbližjimi, si ne ...