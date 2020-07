Igor Pirkovič z novo pesmijo: poglejte, komu jo je posvetil

Člani zasedbe Drugo Dugme. FOTO: Osebni arhiv

Slovenija je dobila novo domoljubno pesem z naslovom Štajerci zasedbe Drugo Dugme, v zadnjem času pa je v ospredju njen vokalist, tudi menedžer za nekatere spornega hrvaškega glasbenikaKot je za Slovenske novice povedal Trol, gre v pesmi, ki so jo izdali konec junija, za pesem, ki poje o lepotah Štajerske, štajerskih krajih, v samo pesem pa so zaradi Viol vključili tudi nogomet. Pesem je nastala ob koncu razglasitve epidemije koronavirusa, ko so kot glasbeniki začutili še večje potrebo po nečem novem in svežem.Za pomoč pri besedilu so se obrnili na znanega pisca domoljubnih pesmi in televizijskega voditelja, medtem ko je za glasbo in aranžma poskrbel kar član njihove zasedbe. Hranjec je sicer prispeval aranžma tudi za pesemNajlepša si, ki jo je Janša javnosti posvetil domovini »v času preizkušenj v boju s koronavirusom v Sloveniji«.Janševo pesem so takrat opazili tudi hrvaški mediji. V Večernjem listu so denimo zapisali, da refren pesmi spominja na hrvaško pesem Moja domovina, po načinu naštevanja različnih slovenskih krajev pa spominja na hrvaško domoljubno pesem Lijepa si Thompsona.Trol je dejal, da želi Drugo Dugme le prenašati dobro energijo poslušalcem. Kot pravi, so rokerski dečki in njihovo vodilo sta pozitivna energija in dober ritem. Z Pirkovičem se poznajo že dlje časa. »V nekem pogovoru nam je predstavil besedilo, ki nam je bilo všeč, in odločili smo se, da ga uglasbimo. Med nastajanjem skladbe je bilo treba zamenjati še par besed in za to je poskrbel Igor.«Nekateri so jim očitali, da med naštevanjem krajev v pesmi Štajerska niso omenili Celja, a se je Trol odzval z besedam, »da pesem ne govori eksplicitno o nobenem kraju, temveč o Štajerski in Štajercih nasploh«.Skupina Drugo Dugme bo letos obeležila 20 let delovanja. V začetku kariere so preigravali pesmi skupine Bijelo dugme, od tod tudi podobnost v imenu. Kot jugo pop-rock zasedba se pojavljajo na koncertih za motoriste, študente, na mestnih prireditvah, v raznih klubih in na tradicionalnih prireditvah, kot so martinovanja, pustovanja, brucovanja, silvestrovanja ...