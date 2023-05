Igor Pirkovič snemal televizijko Valentino Plaskan. Poglejte, pri čem jo je ujel (VIDEO)

Javnost Valentino Plaskan najbolje pozna kot voditeljico Dnevnika na Televiziji Slovenija. Sicer pa vsestranska Štajerka obvlada številne veščine, od igre, petja, imitiranja do pisanja. Pri založbi Beletrina je voditeljica v minulih dneh izdala svoj pesniški prvenec, ki ga je poimenovala Stena srca.

Dejan Krajnc z avtorjem uspešnice Adijo madam Igorjem Pirkovičem z RTV Slovenija.

Televizijec Nejc Krevs bo zelo kmalu nadel prstan zaročenki Ani Zelko.

Aleksander Pozvek, televizijec in imitator na Radiu Ga-ga, v družbi Valentininega bratranca Tadeja Omladiča.

V resnici gre za prvenec po prvencu, saj je prvo pesniško zbirko napisala kot štirinajstletnica. »Gre za poezijo, ki je nastajala dlje, odraža pa tako družbeno sliko kot bolj osebni, intimni portret, saj se ne boji odpirati navzven in biti ranljiva,« pojasnjuje avtorica. Plaskanova je poezijo, ki je nastala ob trku besed in dejanj, predstavila v do zadnjega kotička napolnjeni novi dvorani Cankarjevega doma, ki nosi ime po znameniti popotnici in pisateljici Almi Karlin. Knjigo pospremi izvirna oblika spremnega zapisa kot pogovor s Plaskanovi ljubo pesnico in sosedo s Polzele Glorjano Veber.

Televizijska voditeljica je ob koncu dogodka eno svojih pesmi ob spremljavi kitarista Petra Avsenika tudi zapela.

Literarni večer je povezovala scenaristka, režiserka in novinarka Nina Cijan, v družbi Alenke Vidic, direktorice o28, startup mentorice in nekdanje televizijke.