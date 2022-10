Igor Mikić v nevarnosti: prijel se ga je vzdevek rajska ptica

V poldrugem mesecu sta postala ​ Igor Mikić in Jure Košir uigrana dvojica voditeljev, kar je mogoče opaziti tudi med spremljanjem šova na Planetu. Čeprav so razmere zahtevne, saj jima nagajajo peklenska vročina, visoka vlažnost in neusmiljen mrčes, si ne dovolita, da bi jima naravne karibske zakonitosti zagrenile odličen projekt.

»Postala sva prava prijatelja in se lahko zaneseva drug na drugega. Igor me je v marsičem presenetil, zlasti s svojim vzdevkom Mišica, ki ga je upravičil v praksi. Za krepitev kondicije se večkrat skupaj odpraviva na fitnes, tam pa je Mikić zaprl usta celo najbolj nabitim domačinom. Niso mogli verjeti, da je sposoben dvigniti toliko kilogramov, s čimer si je prislužil vzdevek Beli konj,« nam je zaupal Jure in priznal, da ga pisani Ljubljančan pogosto spravlja v smeh. Sovoditelj je pritrdil njegovim ugotovitvam.

»Takšen sem, da skrbim za dobro razpoloženje vseh okoli sebe. Tudi ustreči znam, čeprav ne maram, da me z zahtevami omejujejo. Pravijo mi, da sem rajska ptica, ker se vsak dan pojavim v novi barviti kombinaciji, z ogromno nakita in nalakiranimi nohti. Ti so pritegnili pozornost šefinje turške produkcije, ki je odgovorna, da vse teče brez zapletov. Poklicala me je k sebi in mi namignila, da bi me še več ljudi vzljubilo, če si ne bi lakiral nohtov. Sprva se mi je to zdelo odveč, saj gre za moj prepoznavni videz, z njim pa želim podirati tabuje in stereotipe, kaj je moško in kaj žensko. Nato sem ji le ugodil,« pripoveduje. Brez pisanih odtenkov na roki je zdržal en mesec, a ga je svoboda izbire vendarle premagala.

»Spet sem zagrabil za čopič in pobarval svoje roževinaste izrastke na prstih. Zdaj z njih vnovič žari mavrica, kar se odlično poda k preostalim barvnim odtenkom, po katerih je znan ta prečudoviti otok. Na eni strani lepote narave, na drugi nevarnost v človeški podobi. Nanjo me je med nakupovanjem zelo ljubeznivo opozorila trgovka; na svoj telefon je natipkala dobronamerno sporočilo, naj si takoj snamem nakit, saj me menda lokalni razbojniki že sumničavo opazujejo. Zahvalil sem se ji za skrb in se do avta kljub temu sprehodil okrašen kot novoletna jelka. Mišica zna in zmore, z malce sreče in širokim nasmehom pa se tudi najbolj podlim fantom omehča srce, zato so me pustili pri miru,« razkrije eno od bolj razburljivih izkušenj.