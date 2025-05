Igor Mikić spet zaljubljen, srce mu je ogrela postavna svetlolaska (FOTO)

Igorja Mikića smo nazadnje spremljali v šovu Kmetija, kjer pa ni dolgo ostal. A udeležba je bila vse prej kot zaman, saj je tam, kot kaže, spoznal svojo novo ljubezen Polono Kranjc. Vsestranski Mikić je sicer znan po tem, da je izredno izbirčen in dama mora imeti dolg seznam lastnosti, da bi ga pritegnila. Med drugim je priporočljivo, da je svetlolasa. In to Polona tudi je.

Zaljubljenca sta si med prvomajskimi prazniki privoščila tudi skupni oddih, in sicer v Italiji. Ker okrog praznikov Polona praznuje rojstni dan, ga je ob tej priložnosti peljala v enega najbolj znanih italijanskih zabaviščnih parkov, nato pa sta še nekaj dni »zganjala romantiko«, je postavni mišičnjak razkril za Lady.

Polona Kranjc se je prav tako udeležila šova Kmetija. FOTO: Pop Tv

Da Igorja Mikića čaka ljubezen, je pred časom razkrila že naša astrologinja Mateja Blažič Zemljič, ki je zanj ustvarila tudi rojstno karto. Iz nje razvidno tudi, kakšno mora biti dekle, da bi zveza z Mišico trajala: »Partnerica bo morala razumeti, da je močno usmerjen v kariero, ambiciozen, prizadeven, željan uspeha, saj ima na vrhu hiše kariere Marsa v ovnu, ki hkrati še vlada temu področju. Po eni stani bo lahko tudi sama poslovno uspešna, organizirana, prizemljena, resna, odgovorna, saj je Venera v kozorogu in so mu všeč podjetna dekleta, a ker je ob njej Neptun, mora biti tudi ženstvena, nežna, čustvena, lahko je igralka ali umetnica, nenavadna in posebna. Ker ima Luno v biku, bo lepotica z odličnim občutkom za stil, finančnim čutom, trmasta, nagnjena k iskanju užitkov in razvajanja.«