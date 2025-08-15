GROZI MU S TOŽBO ZA MILIJARDO DOLARJEV

Hunter Biden se Melanii Trump ne bo opravičil za trditve o povezavi z Epsteinom

Po poročanju medijev sicer ni dokazov, da je Epstein predstavil Melanio njenemu kasnejšemu soprogu.
Hunter Biden FOTO: Jim Watson Afp
Hunter Biden FOTO: Jim Watson Afp

STA, A. G.
15.08.2025 ob 12:14
STA, A. G.
15.08.2025 ob 12:14

Sin nekdanjega ameriškega predsednika Hunter Biden je zavrnil opravičilo prvi dami ZDA Melanii Trump zaradi izjave, da jo je njenemu soprogu predstavil zdaj že pokojni poslovnež in spolni prestopnik Jeffrey Epstein, poroča ameriška televizija ABC News na svoji spletni strani.

Melania Trump je Hunterju Bidnu zagrozila s tožbo za milijardo dolarjev.

Sin nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna je v intervjuju v začetku meseca ostro kritiziral nekdanje vezi sedanjega predsednika Donalda Trumpa z Epsteinom.

»Epstein je Trumpu predstavil Melanio. Povezave so tako široke in globoke,« je med drugim dejal Hunter Biden v pogovoru z ameriškim novinarjem Andrewom Callaghanom. Trditev je pripisal avtorju do Trumpa kritične biografije Michaelu Wolffu, ki ga je ameriški predsednik junija označil za tretjerazrednega novinarja.

Odvetniki prve dame, ki se je s Trumpom poročila leta 2005, so izjavo Hunterja Bidna označili za lažno, ponižujočo, obrekljivo in provokativno.

Napovedala tožbo

V pismu, naslovljenem na odvetnika Hunterja Bidna, so zapisali, da je prva dama zaradi izjav utrpela izjemno finančno škodo, škodovale pa so tudi njenemu ugledu. Zahtevajo, da Hunter Biden trditev umakne in se opraviči, sicer ga bo Melania Trump tožila za več kot milijardo dolarjev.

Melania Trump pričakuje opravičilo. FOTO: Alex Wroblewski Afp
Melania Trump pričakuje opravičilo. FOTO: Alex Wroblewski Afp

Hunter Biden je imel v četrtek znova pogovor s Callaghanom na YouTubu, v katerem mu je novinar ponudil priložnost za opravičilo Melanii Trump. A je Hunter Biden odvrnil, da se to ne bo zgodilo. Ob tem je navedel trditev iz Wolffove knjige, da sta se Epstein in Triump dobro poznala in da sta skupaj preživela zelo veliko časa, še poroča ABC News.

Po poročanju medijev sicer ni dokazov, da je Epstein predstavil Melanio njenemu kasnejšemu soprogu.

Revija Harper's Bazaar je januarja 2016, ob začetku Trumpovega prvega predsedniškega mandata, poročala, da je tedanja manekenka slovenskega rodu svojega soproga spoznala novembra 1998 na zabavi, ki jo je priredil ustanovitelj modne agencije. Melania Trump je tedaj za revijo povedala, da Trumpu sprva ni želela dati svoje telefonske številke, ker je bil na prireditvi s svojo tedanjo spremljevalko.

Predsednik ZDA kljub številnim dokazom zanika prijateljstvo z Epsteinom, ki je leta 2019 v času Trumpovega prvega predsedniškega mandata umrl v priporu, potem ko ga je zvezno tožilstvo zaprlo zaradi obtožb spolnega izkoriščanja mladoletnic. Kot trdi Trump, sta se z Epsteinom v začetku tisočletja sprla, ker je poslovnež prevzel zaposlene, ki so delali v wellnessu v Trumpovem golf klubu na Floridi.

Po poročanju medijev sicer ni dokazov, da je Epstein predstavil Melanio njenemu kasnejšemu soprogu.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

