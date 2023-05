Hude obtožbe v MasterChefu

Odločna tekmovalka letošnje sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija Sandra Dobaj je očitno marsikomu trn v peti. Izkazala se je namreč že v prvi oddaji, ko je sodnike popeljala v kulinarična nebesa, Karima Merdjadija pa je s svojo rižoto popolnoma osupnila. Da je izjemno težka nasprotnica, menijo tudi številni tekmovalci, toda Nik Marolt pravi, da pozna njen skrivni recept za uspehe v MasterChef kuhinji.

Sandra meni, da je Niku velik trn v peti.

»Na vsako kuhanje pride pripravljena z recepti, ki ji jih priskrbijo njeni prijatelji, profesionalni kuharji, in potem pač, jasno, navdušuje. Ampak sama pa ne da nič od sebe, saj dela zgolj to, kar je naučena od preverjenih receptov, ki se jih pol leta študira. Po drugi strani pa je to neki način igre, ki si ga je ona izbrala … Je pa treba samo povedati to, pošteno je, da to ljudje potem vedo, da ima takšen način,« je jasno in glasno izjavil Nik.

Njena vrhunska rižota.

Sandra se je na njegove besede že odzvala, ob tem pa ni skrivala presenečenja. »Nikoli nisem pričakovala, da se bom morala zagovarjati zaradi dobrih krožnikov in ker sem pripravljena na tekmovanje,« pravi tekmovalka in pojasni, da je vrhunsko rižoto pripravljala že pred petnajstimi leti. Tudi jabolčno pito, s katero je navdušila v šovu, je spekla neštetokrat, veliko receptov ji je zaupala babica, poleg tega pa ima doma veliko zbirko kuharskih knjig, po katerih rada kuha. Sandra meni, da je Niku in Doris Vlah velik trn v peti, za konec pa doda, da so se receptov med snemanjem učili vsi tekmovalci in ona ni bila nobena izjema.