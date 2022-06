Bivša ministrica spregovorila o hudi diagnozi

Nekdanja ministrica za pravosodje in obrambo Andreja Katič je tudi borka za pravice žensk in živali, zato ni nič čudnega, da ima doma kot družinska člana tudi psičko in muco. Psička Demi ni več najmlajša, poleg tega jo pestijo tudi zdravstvene težave.

Psička Demi je dopolnila 10 let. V tem času je družini delala družbo pri vseh aktivnostih, od smučanja, izletov v gore do skokov v morje. FOTO: osebni arhiv

»Zame je naša Demi družinski član. Vedno bila in vedno bo. Kot ljudje imajo tudi živali bolezni. In naša border colli žal ni izjema. Letos je dopolnila 10 let. V tem času nam je delala družbo pri vseh naših aktivnostih, od smučanja, izletov v gore do skokov v morje. Dobesedno. Še vedno jo moramo kot malega otroka poditi iz vode. V kampu, kjer smo desetletje preživljali svoj dopust, so jo klicali morski pes. Z nami je supala, jadrala, plavala, še po lestvi se je naučila, ob malo pomoči, splezati iz vode,« je ljubeče pohvalila Andreja svojo Demi.

Skupaj z mačko

»Lani pa so se začele njene težave. Začela je šepati in po preiskavah nam je veterinar povedal, da ima nenavadne izrastline na ramenskih sklepih. Približno tako kot pri ljudeh je dobila injekcijo za blokado. Vse težje vstane, ko pa se ogreje, je bolje. Diagnoza artritis. Zdaj ni več adrenalinskih izletov, izogibamo se stopnicam, pomagamo ji v avto in iz avta, nič več skokov in frizbija, sprehodi so krajši, z več postanki. Se nam pa tako pri igri kot na sprehodih zdaj pridruži naša mačka, tako da so vseeno zelo zanimivi, ko spremljamo njene reakcije na dogajanje okoli nas.«

Ni veliko ljudi, ki kot Andreja pomagajo svojim živalim in celo prilagodijo svoj način vsakdana, da jim ustrežejo in olajšajo življenje. Srčnost in skrb za živali nista ravno odliki naše države. Škoda.