TINA GABER

Hrvati se sprašujejo, kdo je Golobova vroča in 19 let mlajša žena

Njena pot od modne piste do političnega odra simbolizira sodobno žensko, ki združuje lepoto, kariero in družbeno angažiranost, so hrvaški kolegi opisali novopečeno soprogo predsednika vlade.
Fotografija: Črnolasi lepotici je medijska pozornost vedno godila. Foto: Blaž Samec/Delo 
Črnolasi lepotici je medijska pozornost vedno godila. Foto: Blaž Samec/Delo 

M. U.
09.09.2025 ob 07:56
M. U.
09.09.2025 ob 07:56
Slovenski premier, 58-letni Robert Golob in vplivnica 39-letna Tina Gaber, sta se v soboto tedna poročila v Villi Tartini v Strunjanu.

image_alt
Te ganljive besede je Tina Gaber Golob na poroki namenila Robertu Golobu (VIDEO)

O poroki so poročali tudi hrvaški in srbski mediji, in med drugim izpostavili, da se je slovenski premier poročil z 19 let mlajšo lepotico in omenjali, da je bila ceremonija pravljična, dodali so tudi podatke o stroških poročnega slavja. 

image_alt
Premier Golob po poroki: »Srečen sem in ponosen, da ...«

Je pa veliko pozornosti seveda vzbudila nevesta. Tako se hrvaški dnevnik.hr sprašuje, kdo je nova, vroča, 19 let mlajša žena slovenskega premierja? Tina je prvič postala znana leta 2007, ko je osvojila naziv Miss Hawaiian Tropic Slovenia. Kmalu se je začela pojavljati na televiziji in se preizkusila v voditeljstvu, med projekti, ki jih je vodila, pa izstopa oddaja Exatlon Slovenia. 

Njena pot od modne piste do političnega odra simbolizira sodobno žensko, ki združuje lepoto, kariero in družbeno angažiranost.

image_alt
Slovenci povedali: Golob s »poroko leta« preusmerja pozornost

Poleg medijske in modne industrije si je Tina prepoznavno podobo zgradila tudi s svojim delovanjem pri varovanju pravic živali in promociji veganskega načina življenja, so opazili hrvaški kolegi. 

Zrasla v eno najvplivnejših žensk v Sloveniji

So pa hrvaški mediji poudarili, da je Tina Gaber z več kot 35.000 sledilci na Instagramu, angažiranostjo pri družbeno pomembnih temah in pristnim pristopom postala ena najvplivnejših žensk v Sloveniji. Njena pot od modne piste do političnega odra simbolizira sodobno žensko, ki združuje lepoto, kariero in družbeno angažiranost.

image_alt
Ste slišali, kaj so naredili s šopki s poroke Roberta Goloba in Tine Gaber Golob?

Priporočamo

Premium Photo
Odziv organizatorja po smrti kolesarja: »Ob kolesarju so bili takoj zdravnica, gasilci in reševalci«
Močan potres je stresel Grčijo (VIDEO)
Hrvati se sprašujejo, kdo je Golobova vroča in 19 let mlajša žena
V gorah izginila izkušena planinka Antonija iz Kranja, v zraku tudi helikopter

