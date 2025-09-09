Hrvati se sprašujejo, kdo je Golobova vroča in 19 let mlajša žena

Slovenski premier, 58-letni Robert Golob in vplivnica 39-letna Tina Gaber, sta se v soboto tedna poročila v Villi Tartini v Strunjanu.

O poroki so poročali tudi hrvaški in srbski mediji, in med drugim izpostavili, da se je slovenski premier poročil z 19 let mlajšo lepotico in omenjali, da je bila ceremonija pravljična, dodali so tudi podatke o stroških poročnega slavja.

Je pa veliko pozornosti seveda vzbudila nevesta. Tako se hrvaški dnevnik.hr sprašuje, kdo je nova, vroča, 19 let mlajša žena slovenskega premierja? Tina je prvič postala znana leta 2007, ko je osvojila naziv Miss Hawaiian Tropic Slovenia. Kmalu se je začela pojavljati na televiziji in se preizkusila v voditeljstvu, med projekti, ki jih je vodila, pa izstopa oddaja Exatlon Slovenia.

Poleg medijske in modne industrije si je Tina prepoznavno podobo zgradila tudi s svojim delovanjem pri varovanju pravic živali in promociji veganskega načina življenja, so opazili hrvaški kolegi.

Zrasla v eno najvplivnejših žensk v Sloveniji

So pa hrvaški mediji poudarili, da je Tina Gaber z več kot 35.000 sledilci na Instagramu, angažiranostjo pri družbeno pomembnih temah in pristnim pristopom postala ena najvplivnejših žensk v Sloveniji. Njena pot od modne piste do političnega odra simbolizira sodobno žensko, ki združuje lepoto, kariero in družbeno angažiranost.