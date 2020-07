Hrvat se je obregnil ob modni slog našega ministra

Po srečanju slovenskega in hrvaškega zunanjega ministrain, ko je Slovenec kolega povabil, naj zaplava v Piranskem zalivu, se je pri južnih sosedih oglasil t. i. fashion guru na trportalu. Modni bloger je kritiziral stil oblačenja Logarja. Prav tako ni bil navdušen nad izborom oblačil hrvaškega ministra.Takole je zapisal: »Že dolgo nisem videl, da neki politik nosi takšno kombinacijo kot minister Anže, tudi v majhnim dalmatinskih občinah ne. Obleka s črto na srajci, kakršne nisem videl od 90. let, poleg tega še nepolikana, svetlozelena kravata kot pomemben detajl – morda je to popularno v nekaterih slovenskih vaseh.« Poleg tega ga je zmotila obleka s suknjičem, ki je po njegovem kot obleka kupljena dolgo, dolgo nazaj in je že »oddelala« svoje. »Vse bi sprejel, če bi govorili o nekam politiku v izdihljajih svoje kariere, a tako mlad, to je nerazumljivo.«Ravnodušen pa ni bil niti do hrvaškega ministra, ki je prišel na obisk v modri obleki z zataknjenim robčkom v žepu. »Hrvaški politiki so seznanjeni z zadnjo italijansko modo, vodi pa zagrebški župan. Sledijomodni izpovedi – robček v žepu suknjiča in pregrešno draga ura na roki.« Dodal je, da Italijanom to pristoji, hrvaškim politikom pa pač ne.Treba pa je povedati, da je njegovo razmišljanje izzvala razprava Slovencev na twitterju.