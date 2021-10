Hrvaški Plestenjak želi osvojiti srca Slovencev, poglejte, kaj pripravlja

Potem ko je nedavno navdušil v šovu Slovenija ima talent, se 27-letni hrvaški pevec Dino Petrić že pripravlja na nove nastope. Pesem Jana Plestenjaka Meni dobro je je zapel v odlični slovenščini, zdaj pa že pripravlja nove nastope.

»Ko sem se odločil, da nastopim v slovenskem šovu in zapojem v slovenščini, nisem bil prepričan, kako bo vse skupaj izpadlo. Vsak jezik ima svoje posebnosti in veliko sem vadil. Treba je pozorno poslušati, pa gre,« je povedal hrvaškim medijem. »Pravzaprav sem se prijavil zaradi izziva, da pojem v slovenščini in se zahvalim slovenski publiki, da me posluša.«

Potem ko je bila zlasti žirantka Marjetka Vovk navdušena nad njegovo slovenščino, vsi so se strinjali, da je bil nastop zelo čustevn in izveden do popolnosti. Kljub temu pa se je Dino vendarle odločil, da bo zapel tudi v svoj maternem jeziku. »Pripravljam še eno slovensko pesem, je pa v načrtu, da bom pel tudi v hrvaškem jeziku. Vem, da imajo Slovenci zelo radi hrvaško glasbo.«

Na instagramu pa se je Dino, ki je že ustvaril tudi kar nekaj avtorskih pesmi, v slovenščini zahvalil slovenskim poslušalcem in napovedal tudi novo pesem. »V duetu. Kaj mislite, s kom?«