Hoteli so se mu odreči, ko so izvedeli za raka

Skromen, preprost, spoštljiv, čuten – vrline, ki mu dajejo veličino. Kljub zvezdniškemu prahu in mnogo izkušnjam v svetu mode, manekenstva, medijev ostaja prizemljen, topel, priljuden. Po bolezni, ki ga je usodno pretresla pred tremi leti in poglobila samozavedanje o sebi, svojih potrebah in mestu v svetu, ter končni zmagi nad rakom je Prekmurec v Ljubljani Denis Malačič še poglobil svojo človečnost. Je preprosto človek, ki ne obsoja, ne zavida in ne goji zamer. Pri 33 letih ozavešča o bolezni moških. Pred vsakim novembrom se tudi sveže obrije. »Preprosto sem, kar sem. Sodelavci s...