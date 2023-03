Hormoni podivjali: ta par iz Poroke na prvi pogled je skočil med rjuhe?! Ne, ne mislimo na Aleša in Jasmino

Čeprav se nam na prvi pogled morebiti zdi, da si ne ustrezamo, si je dobro dati priložnost. O tem lahko povesta veliko Damir in Anita iz šova Poroka na prvi pogled. Na začetku jo je malce zaskrbelo, da ne ustreza njenim vizualnim merilom, potem pa sta se očitno ujela in uspešno gradita njun odnos.

Pripravil ji je celo večerjo, med drugim z znanim afrodiziakom: »Ostrige sem kupil zato, ker so mi v ribarnici rekli, da so naravni afrodiziak.« Za oba so bile na krožniku prvič, na koncu pa so sta se strinjala, da jih ne bosta več jedla. »Ne gre dol,« je dejal Damir. Na srečo je sledil še en hod, riba z blitvo in krompirjem, kar Anita obožuje. Navdušenja ni skrivala in je dejala, da si je pri njej s to romantično večerjo pridobil dodatne točke.

Za večerjo se je zahvalila v kuhinji spretnemu Damirju in mu predlagala, da gresta na toplo. Damir pred kamero ni želel odgovoriti, potem je le izdavil: »Po večerji se bova mal polupčkala in pogovarjala.« Nasmejana Anita je bila konkretnejša: »Bo fajn. To pomeni, ja, da sva že bila intimna. Definitivno je to šele začetek in verjamem, da naju čaka še nešteto lepih dni.«

