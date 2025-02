Hollywoodski zvezdnik med gosti veličastne premiere v Ljubljani! Poglejte, kdo vse se je pokazal (FOTO)

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma se je odvila veličastna premiera operete Netopir Johanna Straussa ml. Režijo koprodukcije CD ter SNG Opera in balet Ljubljana je prevzel Krešimir Dolenčić, ki je Netopirja v gledališkem listu opisal kot opereto nad operetami, najzabavnejšo, a najzahtevnejšo, z najboljšim libretom in privlačno glasbo.

Zgodba intrig, maskiranja, nenadnih zapletov in razpletov v razkošnih kostumih, poimenovana Netopir, je operetni biser, ki je do danes po vsem svetu dosegel na tisoče uprizoritev. Dirigent Ayrton Desimpelaere je na novinarski konferenci pred premiero med drugim povedal, da je izvajanje Netopirja velik izziv ne le za orkester, ampak za vse sodelujoče.

Zahteva izjemno koncentracijo, saj se v opereti prepletata glasba in govorjeno besedilo, poseben izziv pa je zanj tudi dejstvo, da je besedilo v slovenščini. Režiser pa je povedal, da so tempi sijajni in da ima libreto zaplet, ki je značilen za francosko komedijo. Koreograf je Lukas Zuschlag, scenograf Andrej Stražišar, kostumograf Alan Hranitelj in oblikovalec svetlobe Andrej Hajdinjak.

Nastopajo solisti, zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana, premiero pa si je ogledalo mnogo prepoznavnih obrazov, med njimi hrvaški igralec Goran Višnjić, ki je pred leti v Hollywoodu zaslovel z vlogo v priljubljeni seriji Urgenca.