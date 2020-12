Hojs si je privoščil izlet v naravo, bi ga sploh prepoznali? (FOTO)

Notranji ministersi je na državni praznik vzel malo oddiha in svoj mir našel v zasneženih krajih Slovenije, verjetno nekje na Gorenjskem. Kje je danes pohajkoval, ni izdal, a v naravi in zimski idili je nadvse užival.»V čudovitem, jasnem, mrzlem in vetrovnem dnevu uživam ob spominu, da smo na današnji dan pred 30 leti razglasili, da smo se Slovenci odločili za samostojno državo. Čudovita in nezamenljiva si, Slovenija. Bog te živi in ostani zdrava,« je zapisal od današnjem državnem prazniku.Ga pa nekateri sledilci na fotografiji, na kateri je oblečen v bundo in s kapo ter očali na glavi, skorajda niso prepoznali in so ga celo zamenjali za predsednika Desusa. Roko na srce, tudi sami smo morali verjeti ministru na besedo, da se za živahno zeleno zimsko športno obleko res skriva res on. A gotovo nam ne bi zameril, če ga na izletu ne bi pozdravili, vendarle smo ga vajeni skoraj dnevno gledati v suknjičih sivkasto črnih odtenkov in s kuliso iz vladnih prostorov.