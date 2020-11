Hoho, poglejte, kaj je slovenski politik naredil z Merklovo

Goreči tovornjak zmedel voznika, na avtocesti je počilo

V sredo ob 19.21 je na avtocesti Lendava–Maribor med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica zagorelo tovorno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje. To je očitno zmedlo voznika, saj sta zaradi nepazljivosti trčili dve osebni vozili. Pri tem sta se dve osebi poškodovali. Reševalci nujne medicinske pomoči iz Lenarta so ju prepeljali v UKC Maribor. Posredovali so gasilci JZ