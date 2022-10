Hitrost in kulinarika gresta z roko v roki (FOTO)

Na letališču v Lescah je bil pred kratkim športni dogodek Head2Head, kjer je asfalt vibriral pod težo hudih avtomobilov. Autobroker je na pisto pripeljal kar nekaj vročih mašin, s katerimi so nudili taksi in panoramske vožnje in s tem marsikomu izpolnili željo po vožnji s prestižnimi avtomobili.

Anitine in Zaline slaščice so šle za med. FOTO: Osebni arhiv

Hitrost in kulinarika gresta z roko v roki, zato je organizator poleg drzne in hitre vožnje poskrbel za obiskovalce tudi s sladkim kotičkom. »Z nekdanjo sotekmovalkosva v ta namen pripravili dve različni sladici. Čokoladno karamelni 'cupcake' v kozarcu, ki je bil prava čokoladna bomba, z ravno pravšnjo mero domače kremne 'toffee karamele' in za piko na i, slano arašidovo kremo ter osvežilni breskov 'cheesecake' v lončku, ki je bil namenjen ljubiteljem osvežilnih sadnih sladic«, je povedala udeleženka 8. sezone MasterChefa

Na prireditvi je bil tudi letošnji sanjski moški Blaž Kričej Režek, ki je s svojo prisotnostjo privabil mnoge poglede mladenk od vročih avtomobilskih izpuhov in vrhunskih slaščic.