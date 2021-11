Helena Blagne začela novo zgodbo. Ste videli, kaj bo delala? (FOTO)

Diva slovenske glasbe Helena Blagne ima v zadnjem času veliko razlogov za veelje. Tako je sledilcem sporočila, da se v njenem življenju dogaja nova zgodba. Pevka bo po novem namreč poučevala na lastni vokalni akademiji, kjer bo poučevala mlade pevske talente.

»Ma ja, to je to. Nova zgodba mojega življenja se je začela,« je zapisala Blagnetova ter seveda to opremila s fotografijo, na kateri vsa nasmejana pripravljena čaka na nov izziv.