Helena Blagne v objemu z moškim iz njene preteklosti (FOTO)

Najuspešnejša slovenska pevka vseh časov Helena Blagne bo s koncertom v Križankah konec meseca maja zaznamovala 40 let izjemne glasbene kariere, v kateri je prodala več kot dva milijona plošč in razprodala številne dvorane, med njimi kot prva slovenska glasbenica tudi Areno Stožice.

Glasbena diva je pri svojih letih videti odlično, pozimi si je baterije polnila na Tajskem, zdaj pa je s sledilci preko družbenih omrežij delila fotografijo prav posebnega srečanja. Po 40-ih letih je ponovno videla svojega profesorja fizike Klemna Klemenca in obujala spomine na stare čase. Po komentarjih sledilcev lahko razberemo, da sodi profesor Klemenc med tiste dobre, katere si človek zapomni za vse življenje.

»Pred dnevi sem nastopila na prireditvi ob občinskem prazniku na mojih rodnih Jesenicah in doživela prav posebno srečanje. Po 40-ih letih sem ponovno srečala svojega profesorja fizike Klemna Klemenca! Že takrat mi je bil zelo ljub - zabaven, razgledan in res kul profesor. In veste kaj? Še vedno je tak!

Seveda sva se zaklepetala in obujala spomine na stare čase. Pogovor je stekel, kot da se ni zgodilo niti eno desetletje, kaj šele štiri! Res lep večer, poln nostalgije in prijetnih trenutkov.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Draga Helena, tudi on je prišel domov vzhičen in kar malo ganjen. Oba imava najino kratko, službovanje na Koroški Beli v lepem spominu, tebe pa še posebno. Želim ti vse dobro in upam, da se tudi kdaj srečava.. Lp in objem. Vanda.«, »Helena, rada vas poslušam že od nekdaj.«, »Super, čudovita sta oba!«, »Nas vedno nasmeji, ko pride na kavo. Klemen je legenda«, »Kdo se ne spomni rad preteklosti, ko te gledam in poslušam, mi misli uidejo na plese, na Primskovo pri Kranju, mogoče se me celo spominjaš. Lep dan.«, »Lušt a, Helena prav podobna Michelle Hunziker, Lep večer še naprej«, »Bil še čist mlad in 'frišn', ko je prišel učit na K. Belo ... in dober profesor 'itak' ... lepi spomini ...«

Preberite še: