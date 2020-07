Helena Blagne v luksuznem hotelu in ob prigrizku za dva (FOTO)

Spalnica v Grand Park hotelu Rovinj. FOTO: Booking

Helena Blagne je objavila fotografijo prigrizka. FOTO: Instagram, posnetetk zaslona

Slovenska divaje po številnih objavah iz svojega doma v času karantene naposled dočakala skok na lepše. Odpravila se je na hrvaško obalo v mesto Rovinj, kjer je uživala v popolnem razkošju.»Zasebnost na bazenu, kakšno razkošje,« je Helena zapisala na družbenem omrežju in objavila fotografijo iz petzvezdičnega hotela Grand Park hotel Rovinj neposredno ob morju.Sobe so elegantno opremljene, suite pa vključujejo mini bar, grelnik za vodo, aparat za kavo, prostor za sedenje, pametno televizijo ter kopalnico, opremljeno s kadjo in kabino za prhanje. Vsaka soba ima tudi možnost izhoda na lastno teraso, je zapisano ob najemu sobe, za katero je treba na noč odšteti okoli 600 evrov za dve osebi.Blagnetova se je od Rovinja že poslovila in se, kot kaže, postopoma vrača proti Sloveniji. V nedeljo je objavila utrinek s Crvenega Vrha, kako na eni od teras uživa v prigrizku za najmanj dve osebi.