Helena Blagne sporočila posebno novico

V zadnjem letu je čas izkoristila za sprehode, branje, kuho, posvetila se je tudi vaji klavirja, saj ga je nekoliko zanemarila. FOTOGRAFIJI: INSTAGRAM

Priljubljena slovenska pevkase je pred tedni znašla na udaru javnosti, ko je zapustila Slovenijo in se podala v tople kraje, kar slovenska oblast državljanom in državljankam še vedno toplo odsvetuje. Helena je spakirala kovčke in se odločila, da si bo od vsega hudega, kar se nam dogaja v zadnjem letu, oddahnila v oddaljenih krajih, takrat pa jo je celo okrcal, ki je dejal, da zvezdnikov ne bodo reševali iz tujine. Helena se je na njegovo izjavo odzvala in se pošalila na račun tega pripetljaja, njeni zvesti oboževalci pa so jo podprli. Pevska diva si je očitno nabrala novih moči, saj je zdaj razkrila, da pridno ustvarja, čeprav še vedno ne more stopiti na odre. Na družabnih omrežjih se je namreč oglasila s prav posebno novico, da je po tridesetih letih z glasbenimi kolegi oživila pesem Svobodno sonce. »Odmik v lastno ustvarjalnost. Za nas, za vas, za glasbo, za umetnost in pa v razmislek sporočilo skladbe z naslovom – Svobodno sonce. Po tridesetih letih smo jo z glasbenimi kolegi oživili. Kmalu v etru,« zapisala prva dama slovenske glasbe, ki se tako kot številni njeni kolegi trudi ustvarjati tudi v času epidemije.