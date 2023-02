Helena Blagne smuknila v kopalke: videti je naravnost čudovito (FOTO)

Medtem ko je večina Slovencev odeta v topla oblačila naša glasbena diva Helena Blagne uživa v toplih krajih. Pevka, ki bo letos praznovala 60 let, je sedla na letalo in odpotovala na Tajsko, od koder se pomankljivo oblečena javlja svojim sledilcem in oboževalcem.

Pevka se je pred dnevi smukala po Bangkoku, zdaj pa kot kaže uživa na otok Phuket. Gre za največji tajski otok, ki je med turisti zelo priljubljen.Helena se na peščenih plažah v kopalkah predaja sončnim žarkom in priznati moramo, da je kljub temu, da bo kmalu prestopila prag novega desetletja, videti naravnost odlično. Takšno postavo in formo ji gotovo lahko zavidajo mnoge ženske.

Da je Helena prava dama in diva v pravem pomenu, vam bo jasno, ko boste pogledali njene počitniške fotografije. Svojo opravo za na plažo je popestrila z dolgo laneno srajco in pregrešno dragimi natikači znamke Chloe.