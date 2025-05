Helena Blagne slavi 40-letnico! Poglejte, kakšna je bila na prvem javnem nastopu (FOTO in VIDEO)

Naša pevka diva Helena Blagne slavi 40-letnico glasbene kariere. Ob tej priložnosti je pripravila koncertno turnejo, v okviru katere bo nocoj nastopila v ljubljanskih Križankah. Po napovedih bo obudila svoje največje uspešnice, kot so Ti boš vedno prvi, Kar bo, pa bo, Dež, Naj nihče me ne zbudi in Vrniva se na najino obalo.

Najbolj uspešna pevka vseh časov

Doma in v tujini je prodala več kot dva milijona plošč, njeno ustvarjanje pa je seglo med različne glasbene zvrsti, od popularne glasbe do opernih arij. Operno petje je študirala pri priznani slovenski operni pevki in pedagoginji Ksenji Vidali Žebre. Njeno delo so z nagradami ovrednotili tako strokovnjaki kot širša javnost na festivalih doma in po svetu, kot so Melodije morja in sonca, Splitski festival, Makfest, Ohridfest, Jugovizija in Eurofest.

Prvič je javno nastopila pri 12 letih na amaterskem tekmovanju Prvi glas Gorenjske na Jesenicah s pesmijo Santa Lucia, nato pa je leta 1986 na makedonskem Makfestu s pesmijo Ko te ni dobila prvo nagrado občinstva in prvo nagrado strokovne žirije, kar je bilo izhodišče za nadaljnjo kariero.

Leta 1989 je v duetu z Nacetom Junkarjem zmagala na portoroških Melodijah morja in sonca s pesmijo Vrniva se na najino obalo, ki je postala velika uspešnica. Njeni koncerti so običajno razprodani, enako je bilo leta 2011, kot je skupaj z orkestrsko spremljavo in znamenitimi Dunajskimi dečki razprodala dvorano Stožice. S tem je postala prva slovenska glasbena izvajalka, ki je dosegla ta mejnik.

Nocojšnji koncert v Križankah je že razprodan.