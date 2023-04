Helena Blagne pokazala svoje štiri prijateljice: Moje najljubše (FOTO)

»Moje najljubše. Pravo, resnično, pristno in trajno prijateljstvo,« je zapisala Helena Blagne in objavila fotografijo prijateljic, ki so si vzele čas za druženje. »To so vezi, ki trajajo,« je dodala, njena prijateljica Branka pa je vse to komentirala: »Smo en krasen šopek različnih cvetk.«