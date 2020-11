Helena Blagne o starih časih, ko je štelo le oprsje

Slovenska divaposkuša v teh težkih časih dvigovati razpoloženje s fotografijami iz narave, spodbudnimi mislimi in humorističnimi vložki.Tako je glasbenica in umetnica nedavno objavila karikaturo iz preteklosti, na kateri ima ogromno oprsje in zapisala: »Bili so časi, ko je bil balkon pomembnejši od cvetja na njem. Malo za šalo.«Blagnetova je s tem verjetno želela sporočila, da je bilo nekoč na estradi pomembno le, kakšno oprsje je imela ženska, medtem ko njena duša niti ni štela. Časi so se vsaj malo spremenili, a Blagnetova še vedno ostaja ljubljenka slovenskih src.S svojo izjavo je sprožila precej dobre volje med prijatelji na instagramu. »Skrbna lastnica ima lepo urejen balkon«, »Kakšna 'faca' si. Humor je zdravilo, še posebej v teh časih«, »Ne bodimo skromni, to ni balkon, to je terasa«, so se vrstili komentarji.