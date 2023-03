Helena Blagne med oddajo v živo takole zbodla voditelja na nacionalki (FOTO)

V luči prihajajočega mednarodnega dneva žena je Igor Pirkovič v oddaji Arena gostil tri znane Slovenke, ki so spregovorile o položaju žensk v družbi in politiki. O teh temah so spregovorile pevka Helena Blagne, političarka Eva Irgl in voditeljica Valentina Plaskan.

Je pa za nekaj smeha v začetku oddaje poskrbela izjava Blagnetove, ki je voditelja pobarala, ali je morda malo skopuški. Citiral je namreč njene izjave iz intervjuja za Onoplus, nato pa priznal, da nadaljevanja članka ni prebral, saj da je bil ta plačljiv. »A tako, ste malo Gorenjca ...« mu je odgovorila z nasmeškom.

Prioritete se spreminjajo

V intervjuju je Blagnetova med drugim poudarila, da so mnoge ženske živijo z občutkom slabe vesti. »So odlične v službi, so matere in žene, skrbijo zase in se vsakodnevno trudijo biti najboljše, ampak spremlja jih občutek slabe vesti, ker še vedno menijo, da ne naredijo dovolj. Vsako uro več, ki jo preživijo v službi, plačajo s slabim občutkom do otrok in nasprotno. To je težko breme. Zato je nujno, da vsaka posameznica pri sebi ugotovi, kaj so njene prioritete. Jaz za svoje vem,« je med drugim dejala.

V Areni pa je Blagnetova spregovorila tudi o prioritetah, ki se, kot pravi, spreminjajo skladno z življenjskimi dogodki in spremembami. Kot je poudarila, sta bili včasih njeni prioriteti oder in glasba. Kljub temu, da je to zanjo še vedno zelo pomembno, pa so danes njene prioritete povezane z materinstvom, domom in vrednotami, ki jih je prenesla iz svoje primarne družine.

