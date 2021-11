Heavy metal legendo bodri slovenski kolega

Med številnimi dobrimi željami za čim hitrejše okrevanje in ozdravitev, ki jih je prejel kitarist skupine Judas Priest Richie Faulkner, so tudi tiste iz Slovenije. S prijateljem, ki je utrpel akutno disekcijo srčne aorte, je namreč na zvezi slovenska heavy metal legenda Tilen Hudrap. V tujini najuspešnejši slovenski glasbenik, ki igra kitaro v nekaterih od največjih heavy metal skupin na svetu, ga že več let pozna.

Če osvežimo spomin, je Faulkner doživel napad na odru, na koncertu. Čeprav še danes ni jasno, kako je zmogel, je skladbo dokončal, ne da bi zgrešil noto ali da bi v občinstvu kdo opazil, da je nekaj narobe, izdavil je še lahko noč, nato pa so ga izza odra odpeljali naravnost v bolnišnico. Operacija je trajala 10 ur. Zamenjali so mu zaklopko aorte in ascendentno aorto zamenjali s hemiarhom. Imel je izjemno ekipo nujne pomoči, saj je bil blizu srčnega centra svetovnega razreda Uofl Health.

Faulkner je pred meseci postal oče. FOTO: Osebni Arhiv

Nedavno je prek družabnih omrežij sporočil oboževalcem, kaj se je pravzaprav zgodilo, in izrazil hvaležnost za hitro pomoč, odzivnost in podporo. »Rešili ste mi življenje. Moja punčka me je videla, da sem prišel domov, in to pomeni vse, zato sem vam iz srca zahvaljujem. Pravzaprav ni ničesar drugega povedati,« je povzel v sporočilu, namenjenem tudi zdravniku. »Največ nam pomeni in zelo smo veseli, da napredujete in da boste popolnoma okrevali ter se vrnili na odre,« je v odgovor komentiral zdravnik, ki je Faulknerja operiral. Faulkner mu je obljubil vstopnice za koncert, ko bodo naslednjič nastopili v kraju, kjer je bil operiran.

Dobre želje iz Slovenije

Za Slovenske novice smo dobili v zvezi s Faulknerjem in skupino Judas Priest ekskluzivno izjavo njihovega slovenskega glasbenega prijatelja Tilna Hudrapa. »Judas Priest se zadnje leto soočajo z ogromno težavami. Vsem znani situaciji s kitaristom Tiptonom, ki se bori s parkinsonovo boleznijo, se je pridružil Rob Halford, ki je nepričakovano oznanil, da je v letu 2020 tiho prebolel raka prostate, ter dodal, da je bilo z operacijo na srečo odstranjeno vse maligno tkivo.

Judas Priest, pionirji heavy metala, se soočajo s kupom zdravstvenih tegob. FOTO: Arhiv Organizatorja

Faulkner, ki se je skupini pridružil leta 2011, je vedno veljal za kitarista v odlični formi, tako v glasbenem kot tudi psihofizičnem smislu, zato je novica, da mu je počila srčna arterija na odru, povsem šokirala ves glasbeni svet, seveda tudi mene. Richieja poznam še iz časov Dirty Deeds in Lauren Harris, zdavnaj preden se je pridružil Judas Priest in preden je postal eden najbolj cenjenih kitaristov moderne dobe. Iz prve roke sem izvedel, da je sicer popolnoma šokiran, a vendar ekstremno srečen in hvaležen, da se je vse izteklo tako, kot se je. Po naključju je bila bolnišnica manj kot pet kilometrov od koncertne dvorane, poleg tega je bil dežuren ravno kardiološki specialist. Kakšno izjemno srečno naključje. Operirali so ga dvajset minut zatem, ko je odložil kitaro na odru, in vse se je izteklo izjemno srečno za Richieja in njegove najbližje.

20 minut po koncertu je bil že operiran.

Pred par meseci je prvič postal oče. Zdaj okreva v krogu svoje ameriške družine v Nashvillu ter se veseli ozdravitve in vrnitve na odre. Tudi jaz upam na njegovo čimprejšnje okrevanje in ponovna snidenja,« nam je o prijatelju povedal Tilen, ki si je s Faulknerjem in Judas Priest velikokrat delil koncertne odre po Evropi na poletnih festivalih.