Hči Petra Polesa koraka po očetovih stopinjah

Znani pregovor pravi, da jabolko ne pade daleč od drevesa, in tako je tudi v družini Petra Polesa. Priljubljeni voditelj, ki nas je doslej navduševal v oddajah Sanjski moški, Zvezde plešejo, Slovenija ima talent in številnih drugih, je namreč te dni upravičeno ponosen na starejšo hčerko, ki koraka po očetovih stopinjah in se spogleduje s svetom zabave. 13-letna Amalja je v novem animiranem filmu Neobrzdani Spirit posodila glas enemu od likov, kar je bila zanjo neverjetna izkušnja.



Najstnica napredpremieri ni bila prisotna, sta pa od ponosa pokala oče in mama Peter in Nika, ki sta razkrila, da Amalje na rdečo preprogo ni bilo, ker je bila v koloniji. Peter je ob tem dejal, da otroci prepoznavnih staršev s sabo velikokrat nosijo breme, a ker je njuna prvorojenka izrazila željo, da sodeluje pri omenjenem animiranem filmu, ji tega seveda nista branila, saj svoji hčerki podpirata pri vsem, kar počneta, predvsem pa se jima zdi pomembno, da počneta tisto, kar ju najbolj veseli.

Komentarji: