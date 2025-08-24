Hči nekdanjega ministra greje srce znanega slovenskega komika

Ljubezen ne izbira, niti med odvetniškimi klopmi niti na odru stand upa. Slovenski komik Tin Vodopivec, ki ga poznamo kot enega pionirjev domače stand up scene in nedavnega režiserja romantične komedije Nekaj sladkega, je našel novo srečo v objemu Neže Zalar, hčerke nekdanjega pravosodnega ministra Aleša Zalarja. Pravnica in odvetniška kandidatka je Tinu ukradla srce, skupaj pa zdaj pišeta ljubezensko zgodbo, ki se vse bolj kaže tudi v javnosti.

Komik Tin Vodopivec je zaljubljen v pravnico Nežo Zalar. FOTO: Mediaspeed

Čeprav par zasebnost ohranja diskretno, sta že večkrat ujeta v sproščenih trenutkih pa naj bo to na romantičnih potovanjih, kot je njuno nedavno raziskovanje Indonezije, ali pa celo v zakulisju njegovih predstav. Prav Neža naj bi Tinu pomagala pri iskanju pravega naslova za šov Elektro Banana, kjer njen del podpisa z banano že po tradiciji sproža salve smeha. Komik pa na odru ne skriva niti, da mu nova zveza prinaša svež navdih in toplino, ki jo z veseljem preliva v šale.

Tin, ki je diplomiral na Pravni fakulteti, a raje kot sodne dvorane osvaja odre in filmsko platno, pravi, da je življenje zdaj zanj še slajše. Vse kaže, da ga Neža ne spremlja le kot zvesta publika, temveč tudi kot partnerka, s katero skupaj jadra skozi vsakdanje izzive pa naj bo to v humorju, filmih ali ljubezni.

O Tinovi karieri in njegovih začetkih pa lahko več izveste v novem ŠOKkastu.