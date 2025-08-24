ZALJUBLJENA PRAVNIKA

Hči nekdanjega ministra greje srce znanega slovenskega komika

Oba sta študirala na pravni fakulteti.
Fotografija: Tin Vodopivec. FOTO: Mavric Pivk
Odpri galerijo
Tin Vodopivec. FOTO: Mavric Pivk

P. K.
24.08.2025 ob 07:25
P. K.
24.08.2025 ob 07:25

Poslušajte

Čas branja: 1:32 min.

Ljubezen ne izbira, niti med odvetniškimi klopmi niti na odru stand upa. Slovenski komik Tin Vodopivec, ki ga poznamo kot enega pionirjev domače stand up scene in nedavnega režiserja romantične komedije Nekaj sladkega, je našel novo srečo v objemu Neže Zalar, hčerke nekdanjega pravosodnega ministra Aleša Zalarja. Pravnica in odvetniška kandidatka je Tinu ukradla srce, skupaj pa zdaj pišeta ljubezensko zgodbo, ki se vse bolj kaže tudi v javnosti.

Komik Tin Vodopivec je zaljubljen v pravnico Nežo Zalar. FOTO: Mediaspeed
Komik Tin Vodopivec je zaljubljen v pravnico Nežo Zalar. FOTO: Mediaspeed

Čeprav par zasebnost ohranja diskretno, sta že večkrat ujeta v sproščenih trenutkih pa naj bo to na romantičnih potovanjih, kot je njuno nedavno raziskovanje Indonezije, ali pa celo v zakulisju njegovih predstav. Prav Neža naj bi Tinu pomagala pri iskanju pravega naslova za šov Elektro Banana, kjer njen del podpisa z banano že po tradiciji sproža salve smeha. Komik pa na odru ne skriva niti, da mu nova zveza prinaša svež navdih in toplino, ki jo z veseljem preliva v šale.

Tin, ki je diplomiral na Pravni fakulteti, a raje kot sodne dvorane osvaja odre in filmsko platno, pravi, da je življenje zdaj zanj še slajše. Vse kaže, da ga Neža ne spremlja le kot zvesta publika, temveč tudi kot partnerka, s katero skupaj jadra skozi vsakdanje izzive pa naj bo to v humorju, filmih ali ljubezni.

O Tinovi karieri in njegovih začetkih pa lahko več izveste v novem ŠOKkastu.

Več iz te teme:

Tin Vodopivec komik komedija

Priporočamo

Premium
Priljubljeni poštar Andrejček za las ušel smrti: »Ko je zadihal, ni bilo večje sreče«
Baba Vanga je zaupala rastlinam: tri vrste cvetja, ki jih morate imeti v domu (FOTO)
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Na avtocestah s 150 km/h? Anže Albreht (Zavod Reševalni pas): »Voznik bo na cilju samo 6 minut prej«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Priljubljeni poštar Andrejček za las ušel smrti: »Ko je zadihal, ni bilo večje sreče«
Baba Vanga je zaupala rastlinam: tri vrste cvetja, ki jih morate imeti v domu (FOTO)
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Na avtocestah s 150 km/h? Anže Albreht (Zavod Reševalni pas): »Voznik bo na cilju samo 6 minut prej«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.