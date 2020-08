Hči Jožeta Potrebuješa vam bo vzela sapo (VIDEO)

Vodja skupine Čuki, Jože Potrebuješ ima letošnje poletje zagotovo nekoliko več časa za svojo družino kot prejšnja leta. Glede na to, da je koronavirus ustavil vse večje prireditve in koncerte se Jože sedaj veliko več lahko druži s svojima hčerkama, ki pa sta odrasli že v pravi dami. Petra in Eva sta zelo dobri prijateljici in zvesti oboževalki Čukov. Mlajša hči Eva je pred kratkim praznovala rojstni dan in takole so ji v šali čestitali nekateri člani skupine.





Ob tem posnetku se je vsulo kup čestitk in Evi so čestitali številni oboževalci skupine. Slavljenka pa se jim je nekaj dni kasneje zahvalila na prav poseben način. Takole si je privoščila skok v vodo in to v prav posebnem slogu. Naredila je dvojno salto in požela navdušenje spletnih sledilcev.