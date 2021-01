Hči Janka Jenka se je razšla z razvpitim Pejčićem

Alan Amadej Eferl in Luka Lah, nekdanji član podmladka SDS, sta dobra kolega Maria Pejčića. FOTO: INSTAGRAM

Nikoli ga nisem spraševala, koliko zasluži, mene so podpirali starši.

Imata sina Liama. FOTO: INSTAGRAM

Kot strela z jasnega je pred dnevi v medijih odjeknila novica, da so posredniki s hitrimi antigenskimi testi dobro zaslužili, država pa jih je kupila od podjetja Majbert Pharm. Kar ne bi bilo nič nenavadnega, če podjetja ne bi upravljali tako imenovani kriptopiramidašiin, družbo v poslu pa jima dela. Mladeniči, ki v preteklosti niso imeli čistih računov, kar lahko zasledimo v številnih medijih, trenutno uživajo v glasnih zabavah nekje v Mehiki, v javnosti pa se je zaradi omenjenega posla znašel tudi nekdanji politik, nekdanji generalni sekretar Državljanske liste.Omenjenim mladcem je denar, slabih 900.000 evrov, posodil PCX Invest, ki pa je v večinski lasti Janka Jenka. In ko se plaz sproži, ruši vse pred sabo, pravijo, zato se je pred očmi javnosti znašla tudi Jenkova hči, ki se je že pred časom umaknila izpod žarometov. Zdaj je tudi jasno, zakaj. Razšla se je namreč z, s katerim ima sina, ki bo aprila praznoval štiri leta, Pejčić pa se menda trenutno zabava s prej omenjeno trojico na drugem koncu sveta.Jenkova je tokrat izjemoma spregovorila, saj ne želi, da se njeno ime povezuje z omenjenimi akterji zgodbe, ki je dvignila nemalo prahu. Nekdanje Playboyevo dekle, danes model in spletna vplivnica, se je menda s Pejčićem razšla sporazumno in se odselila na svoje, sledilcem na instagramu pa je razložila, da je bil njen oče investitor v projekt, ni pa povedala točno, v katerega. »On ni družabnik tega podjetja niti ni v njem zaposlen,« je dejala in poudarila, da nikakor ni povezana z omenjeno družbo. »Oziroma z nikomer v to vpletenih, nisem pa niti poročena niti v nikakršnem razmerju z nikomer od njih,« je priznala Jenkova in pojasnila: »Subtilno sem želela zajeti tudi razmerje z Mariem. Če ni bilo evidentno – tako je, nisva več skupaj.«Dejala je še, da v zvezi s spornimi posli dobiva veliko vprašanj, zato je želela zaščititi sina. »Vseeno sem se naučila, da je nekatere osebne stvari bolje zadržati zase, sploh z otrokom. Nisem več tako brezskrbna, kot sem bila včasih. Tisti, ki me spremljate na instagramu, ste to opazili že nekaj časa nazaj,« je še dodala Jenkova, ki je bila s Pejčićem v razmerju nekaj let, ob tem pa bi lahko dodali, da je bilo to izjemno burno, saj je priznal, da je oropal Deželno banko, očitajo pa mu še dva ropa. Lani smo namreč poročali, da naj bi od januarja do marca 2017 oropal kar tri bančne poslovalnice, eno v Cerkljah, dve v Ljubljani. Pejčić, ki je zadnja dva ropa zanikal, naj bi se v enoto Deželne banke v Cerkljah pripeljal z imitacijo pištole, ki jo je imel zataknjeno za pas, in pobegnil bogatejši za 7700 evrov. Policija ga je izsledila že dva dni pozneje – varnostna kamera ga je posnela, ko se je z BMW X5 pripeljal na kraj zločina. Kmalu se je izkazalo, da je imel avto na lizingu, ki smo ga spremljali v resničnostnem šovu Bar, večinoma pa naj bi ga uporabljal njegov prijatelj Pejčić. Slednji je na sodišču povedal, da je potreboval denar za poplačilo osem tisočakov dolga, ki je še ostal po zaprtju lokala Groš v Grosupljem (tega je odprl s Srbujem), kar je odnesel, pa da je poskušal tudi povrniti. Nekaj obrokov naj bi že plačal, nato pa je razglasil osebni stečaj. Na sodišču se je pojavila tudi Jenkova, ki je razkrila, da se z njegovimi financami ni ukvarjala: »Nikoli ga nisem spraševala, koliko zasluži, mene so podpirali starši.«