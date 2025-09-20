  • Delo d.o.o.
Hči Boštjana Romiha ima v novi slovenski seriji zelo oster jezik

Rosa Angela Romih, najstarejša hči Boštjana Romiha in njegove nekdanje žene Lare Romih, v seriji igra uporniško vnukinjo Zojo.
A. G.
 20. 9. 2025 | 17:59
 20. 9. 2025 | 18:01
A+A-

Konec septembra na male ekrane prihaja nova slovenska serija Nemirna kri, v kateri bo zaigrala tudi hči televizijskega voditelja Boštjana Romiha Rosa Angela Romih

Nemirna kri je več kot ljubezenska zgodba, je družinska saga, ki razkriva, kako daleč so nekateri pripravljeni iti, da bi obdržali moč in prikrili preteklost. S čudovitimi lokacijami, posestvom s konji, mladinskimi zapleti in kriminalnim ozadjem bo serija razbila klasične žanrske okvirje. 

Rosa Angela Romih, najstarejša hči Boštjana Romiha in njegove nekdanje žene Lare Romih, v seriji igra uporniško vnukinjo Zojo, ki ima, kot je povedala Romihova, zelo oster jezik. »Zelo je ognjevita, zelo impulzivna in ima res oster jezik in močen karakter. Vseeno ji je, kaj si drugi mislijo, ona bo povedala, kar ima v glavi. Je pa tudi zelo empatična in prijazna.«

Dodaja, da bodo gledalce navdušili preobrati v seriji, ker so nepredvidljivi, hkrati pa jih bo potegnila ljubezenska zgodba med Zojo in Maticem.

V središču serije je mlada kriminalistka Sara Petrič (Lea Mihevc), ki se med preiskavo sumljivih poslov premožne družine Veber nevede zaplete v mrežo ljubezni, prevar in lastne preteklosti.

Pod krinko preiskuje podjetje Vebtrade, domnevno vpleteno v tihotapljenje mamil, a kmalu ugotovi, da je s to družino povezana bolj, kot si je kadar koli predstavljala.

Več iz teme

Rosa Angela RomihBoštjan Romihvoditeljdružinaserijahčitelevizijakariera
