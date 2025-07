Hči Anite Ogulin spregovorila o pretresljivem otroštvu svoje mame: »Najbolj me je pretreslo, kako ...«

Ob izidu knjige Tako zelo vas imam rada, v kateri legendarna humanitarka Anita Ogulin prvič razkrije tudi najtemnejše plasti svoje mladosti, je ganljivo spregovorila njena hči Karmen Ogulin. V ekskluzivnem pogovoru za Onaplus je razkrila, kaj jo je v mamini življenjski zgodbi najbolj pretreslo, kdaj je izvedela, kaj pomeni beseda pankrt, in kaj je še danes njena najmočnejša asociacija na materinsko ljubezen.

»Najbolj me je pretreslo, kako zelo so ji v otroštvu manjkali objemi, toplina, besede ljubezni – tisto, v čemer je bila potem najboljša. Vedno je znala reči: rada te imam. Vsem, ne le meni,« je povedala Karmen. Pravi, da je bilo mamino otroštvo najtežji del knjige, ki ga je kot mama dveh otrok prebirala s solzami.

Humanitarka Anita Ogulin. FOTO: Leon Vidic/delo

Zelo pomenljivo je razkritje, da je bila Anita kot mlada mati obsojana kot »kurba«, hčerki pa je pomen besede pankrt prikazala kot nekaj lepega, da bi jo zaščitila: »Ko so za mano klicali pankrt, sem jo nekoč vprašala, kaj to pomeni. In mi je rekla: ‘Čudovit otrok!’ Verjela sem ji.«

Gre za globoko čustvene in boleče izkušnje, povezane z nasiljem, zanemarjanjem in stigmo, ki so močno zaznamovale Anitino življenje in jo hkrati oblikovale v eno največjih slovenskih humanitark.

Karmen pa se je zgrozila tudi nad reakcijo mnogih žensk, ki so mamine travmatične izkušnje označile za nekaj »normalnega«. »To me je užalostilo. Da je nasilje, kakršnega je doživljala mama, za marsikatero žensko še danes povsem običajno,« je povedala s težkim srcem.

»Zame je bila mama, oče in babica v enem. Ko sem jo prosila, naj ugasne telefon in bo samo z mano, je vztrajala: ‘Ampak nekdo potrebuje pomoč.’ Ni šlo drugače. To je bila ona.«

»Mama je bila ena sama ljubezen,« je še dodala Karmen.

