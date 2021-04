Hčerka Petra Lovšina rodila: poglejte, kaj je napisala babica Darja

Nazdravili Jančku

Posvetilo starih staršev vnučku in hčerki Nejki. FOTO: Facebook

Pletenine za vnučka. FOTO: Facebook, posnetek zaslona

Mama in sin na sestanku svojega zavoda na pobeljenih strminah. FOTO: Facebook

V družinije te dni veselo. GlasbenikLovšin in njegova soprogasta prijateljem na facebooku sporočila, da je njuna hčerkaznova postala mamica. Rodil se ji je sinček. »Sreča je prišla zjutraj ob 6.16. Težek je 4.030 gramov. Izrezan ati,« je zapisala presrečna babica in skupaj z novopečenim dedkom Nejki namenila iskrene čestitke.Za prekaljenega rockerskega mačka je to prvi vnuk in vsekakor bo starima staršema popestril marsikatero urico. Superbabica Darja je za novorojenčka že spletla komplet copatk in kapico, da mu bo v prvih mesecih življenja prijetno in udobno. Komaj pa že čaka, da bo vnuka lahko objela. »Radost! Kaj pa Janček dela! Zelo si za že želim poujčkati in stisniti k sebi,« je zapisala Darja, medtem ko je »Pero pretrogal kapesante, konjak pa že teče«.V družini se bo tako po dolgih letih spet zaslišal dojenčkov jok. Nekaj izkušenj z vnuki Pero in Darja že imata, saj je Nejka že mamica dveh hčera, ki pa sta že najstnici. Ena od njiju,15-letna, je lani dedku pomagala ustvariti videospot za pesem Ko gre vse k vragu.Zakonca Lovšin, ki sta poročena že štiri desetletja, imata poleg Nejke še sina, ki je je leta 2019 poročil s, glasbenico in članico skupine Hellcats.Oba Perova otroka pa sta uspešna v tem, kar delata. Nejka je življenje posvetila duhovnosti, saj je mojstrica reikija in inštruktorica joge, medtem ko je Matej skupaj z mamo direktor v Zavodu za izobraževanje o diabetesu Dita, ki jo je ustanovila prav Darja.