Hajdi v solzah: poglejte, kaj jo je doma spravilo v jok (VIDEO)

Hajdi Korošec, poročena Jazbinšek, je rojstni dan praznovala v krogu družine. Na instagramu je objavila ganljiv videoposnetek, na katerem ji po licu polzijo solze. A k sreči solze sreče, saj je od svojih najbližjih prejela v dar čudovita rojstnodnevna voščila. Novopečeno 44-letnico je ganilo voščilo njenih staršev in obeh sinov, kar za Hajdi ni nobeno presenečenje, saj svojo družino vedno postavlja na prvo mesto.

»Vse najboljše za tvoj rojstni dan. Da ostaneš še naprej tako ljubeča mamica, žena in najina hčerka,« so besede, ki sta jih Hajdi posvetila njena oče in mama.

»Bil je res lep dan, hvala vsem za vse lepe želje in moje srce je polno,« pa je zapisala Hajdi ob videoposnetku.