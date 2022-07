Hajdi: »V preteklosti nisem imela sreče v ljubezni« (INTERVJU)

Marsikdo se Hajdi spominja kot otroške zvezdnice, a le redki vedo, da njeno otroštvo pod žarometi ni bilo idilično, saj so bili zaradi njene slave vrstniki nesramni do nje. Toda ker verjame v rek 'Kar te ne ubije, te krepi' je odrasla v pozitivno osebo in hkrati ohraniti stik z otrokom v sebi.

Po pevski karieri se je za nekaj let umaknila iz javnosti, nato pa se je uveljavila kot podjetnica, ki se lahko pohvali s številnimi uspehi, vendar pravi, da je najponosnejša na svojo družino – na moža Urbana in njuna sinova. Branje nadaljujte na mična.si.