Hajdi sredi nastopa v Grosuplju padla in se naredila mrtvo

Danes uspešna podjetnica, je zaslovela še kot mala deklica, ko se je kot pevka povzpela na vrhove poslušanosti s pesmicami, ki jih otroci poslušajo še danes. Njena glasbena kariera je bila res pestra in imela je številne nastope. Seveda pa je kdaj prišlo tudi do nepričakovanih dogodkov in enega izmed teh je delila s svojimi sledilci.Pri 13-ih letih se ji je pred nastopom v Grosuplju dogodil neroden dogodek, ki pa se ga z veseljem spominja, saj je prejela prav posebno lekcijo (nelektorirano):»Bilo mi je 13 let. In tole je bil nastop v Grosupljem, kjer sem med mojo napovedjo, da prihajam na oder - padla in to pred množico ljudi.Nisem vedela kaj naj naredim in naredila sem se, da sem mrtva Hitro so me odnesli iz odra, kjer so me položili na kuhinjski pult in oči me je vprašal ves zaskrbljen - Hajdi, si ok? Odprla sem oči in rekla, da sem ampak da ne grem več nazaj na oder. Seveda to ni bilo mogoče, saj so bile zadaj pogodbene obveznosti in tako nerodno kot mi je bilo takrat, ko sem morala s potolčeno in krvavo nogo nazaj na oder, ne vem če mi je bilo kdaj u lajfu.In ko sem prišla na oder je bila čista tišina, takrat sem izjavila stavek na katerega sem še danes ponosna: "Velikokrat sem že padla in vedno znova sem se pobrala... tudi danes.” In ta fotka je nastala točno takrat. «