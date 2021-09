Hajdi še vedno rada obleče oblekico

Z udarnimi čevlji in torbico naredimo ali pa uničimo vse. FOTO: Osebni Arhiv

Tudi na križarjenju po grških otokih si jo je nadela. FOTO: Osebni Arhiv

Nekdanja otroška zvezdnica, danes pa uspešna podjetnica s svojim slogom navdušuje, kamor koli se odpravi. Kot nam pove: »Moj stil oblačenja je predvsem moja domišljija. V oblačilih se moram vedno dobro počutiti. Drugače pa je stil veliko več kot trend, je odraz osebnosti. Obožujem skandinavski stil oblačenja in vedno, kadar grem v Stockholm, opazujem preproste, ampak zelo dodelane stylinge meščanov. Preprosto jih obožujem.«Skrivnost je predvsem v osebi, ki ga nosi, oblačila se morajo skladati s tem, kdo si, in predvsem se moraš dobro počutiti v njih. To se potem odraža na samozavesti in eleganci, ki je zame ključna pri ženskah. Najpomembnejše pa je, da začneš pri duši in srcu. Če ta nista lepa, ti ne pomaga nobeno oblačilo.Predvsem dobro premišljen. Vedno si vnaprej sestavim stylinge glede na priložnosti, s katerimi se bom srečevala na dopustu. Ko gremo denimo na Fuerteventuro, prevladujejo športni, udobni kosi. Na Korčuli se želim zliti s starodavnimi ulicami na večernih sprehodih in prilagoditi oblačila, da bodo funkcionalna tako na čolnu kot na plaži. Za na križarjenje vzamem s seboj tudi večerne toalete, saj so večeri na ladji zelo elegantni.Odvisno od tega, kam se odpravljam. Modo sicer redno spremljam, ampak jo vedno prilagajam svojemu stilu. Prav tako obožujem kose, ki jih v trenutku z drugačno kombinacijo lahko spremenim iz športnih v elegantne ali obratno.Dobri čevlji in torbica. No, pa žepni parni likalnik je pri meni tudi obvezen, saj res ne maram zmečkanih oblačil.Dobro morate premisliti, kaj boste počeli, kakšne priložnosti bodo in kako lahko oblačila kombinirate med seboj, da dobite različne videze. S premišljenim kombiniranjem lahko prtljago zelo racionaliziramo. Predvsem pa veliko kopalk, saj te na morju pridejo najbolj prav. In nikoli ne pozabite tudi česa debelejšega, ker je vreme lahko zelo nepredvidljivo.Kopalk, seveda. (Smeh.) In oblekic vseh vrst. Že kot majhna punčka sem jih imela zelo rada in oblečem si oblekico (naslov njene pesmi) sindrom po vseh teh letih še kar ne izzveni. (Smeh.)Zame sta prava izbira čevljev in torbice najbolj ključna modna dodatka. Z udarnimi čevlji in torbico naredimo ali pa uničimo celoten styling.Pri nas zelo rada zavijem v H&M ali Zaro, v tujini pa v Arket ali & Other Stories, kjer vedno najdem kaj lepega zase.