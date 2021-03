Hajdi se po dopustu ni vrnila: poglejte, kam potuje z družino (FOTO)

je pred desetimi dnevi z družino odpotovala na dopust na Kanarske otoke. Tam so preživeli nekaj čudovitih dni, ta teden pa bi se prek Milana morali vrniti v Slovenijo, nato pa zaradi poslovnih obveznosti odpotovati še v Dubaj. Ker je slovenska vlada odredila ponovno popolno zaprtje države, ta scenarij ni bil mogoč, zato so se odločili za potovanje v Združene arabske emirate kar z milanskega letališča.Priljubljena pevka in podjetnica je s svojimi sledilci na instagramu delila nekaj utrinkov s potovanja, ki bo vse prej kot lahko, saj bodo precej časa preživeli v letalu. »Ker je Slovenija zdaj zaprta, bomo šli kar iz Milana direktno v Dubaj,« je dejala v videu, ki ga je posnela na letališču.Razkrila je tudi, da niti v Španiji niti v Italiji na letališču nihče ni gledal PCR-testov, ki jih je morala po besedah španskih zdravnikov opraviti vsa družina.So pa na fotografijah z njenih počitnic na toplem že vidni učinki posegov, ki jih je Hajdi opravila pri estetski kirurginji. O tem, katerih se poslužuje, je spregovorila TUKAJ.