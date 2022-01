Hajdi pred onkologijo: Tako hudo je hoditi sem

Ena najuspešnejših slovenskih podjetnic, vplivnica in nekdanja otroška pevka Hajdi Korošec Jazbinšek se je javila izpred onkologije. Tja je na pregled peljala enega od svojih staršev in spregovorila, kakšni občutki jo obdajajo vsakič, ko se znajde tam.

»Tukaj vidiš toliko pozitive in volje do življenja, da se zamisliš. Ne glede na to, kako hudo je hoditi sem, se mi zdi, da se z vsakim obiskom bolj zavedam smisla življenja. Naj bo še tako slaba stvar, se jo da rešiti, če si zdrav in mislim, da bi se morali tega vsi zavedati,« je dejala vidno čustvena Hajdi.