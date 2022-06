Hajdi prebedela noč, takšno škodo ji je povzročilo neurje

Po hudem neurju, ki je včeraj besnelo po Sloveniji, se je že sinoči sledilcem na instagramu oglasila vplivnica in podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek ter potožila, da je ujma v Celju poškodovala tudi enega od skladišč njene blagovne znamke. Svojim strankam se je zato že vnaprej opravičila za zamude paketov in potožila, s čim se kot novopečena fatalna ženska ukvarja pozno zvečer.

»Res je ogromno objektov poškodovanih in tudi mi tej naravni katastrofi nismo ušli. Sreča je, da imamo dve skladišči in tako lahko del odprem vseeno normalno odpravljamo. Včeraj so prišli na pomoč tudi moji sodelavci in gasilci. Delali smo do jutranjih ur, ampak za vsakim dežjem posije sonce in gremo naprej,« je odgovorila na naše poizvedovanje o tem, kakšno škodo je utrpela.

Za Hajdi so sicer zelo pestri dnevi, po razglasitvi za fatalko jo je včeraj čakal kup dela tudi v novi trgovinici v Ljubljani, ki jo bo odprla v kratkem.