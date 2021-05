Hajdi po koncu počitnic v solzah

je po vrnitvi z dopusta na Maldivih doma pričakalo neprijetno presenečenje in jo zavilo v žalost.Takole je zapisala (nelektorirano): »Naš kuža je danes ponoči, čisto tiho zaspal... zaspal za vedno .Težko opišem kako sem žalostna, kako zelo sem žalostna. To je bil moj najboljši prijatelj, zaveznik in vedno me je z veselim repkom pričakal. Včeraj pa ko smo z družino prišli domov ni mogel.... vedela sem, da je nekaj narobe. Videla sem mu v očeh kako zelo me je vesel ampak telo ga ni več ubogalo.... Kot da me je čakal, da se še zadnič vidiva in potem je ponoči čisto tiho odšel... vem da na lepše. Solze mi kar ne nehajo teči, ker vem, da tako lepa duša kot je lahko žival, človek tega ni sposoben. In vedno sem rekla, da bolj kot spoznavam ljudi, raje imam pse. Človek človeku naredi marsikaj hudega, žival te ima samo rada, vesela je vsake pozornosti, objema in ti nesebično vrača vso ljubezen če jo le želiš. Eee Gucci moj, počivaj v miru in toliko lepih spominov mi polni srce, da ti bom do kona življenja hvaležna, ker sem skoraj 12 lepih let imela možnost biti tvoja prijateljica. Naš kuža je odšel ampak spomini mi bodo ostali. Počivaj u miru srček moj.«